الرئيس الأفغاني يتحدث عن مشاورات سريعة لوقف الحرب

2021/08/14 | 14:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، في خطاب إلى الأمة، السبت، عن مشاورات داخل الحكومة ومع الشركاء الدوليين، لإيجاد حل سياسي سريع يضمن السلام والاستقرار في أفغانستان.

قال غني: بدأت المشاورات وهي تتقدم بسرعة، لكنه لم يلمح إلى أنه سيستقيل أو يتحمل مسؤولية الوضع الحالي لكنه قال وقد بدا عليه الحزن وهو يجلس أمام العلم الأفغاني كمهمة تاريخية، لن أدع الحرب المفروضة على الشعب تتسبب بمقتل مزيد من الأبرياء وبضياع المنجزات التي تحققت خلال هذه السنوات العشرين.

غني دعا في خطابه إلى إعادة تعبئة القوات المسلحة، مشيداً بالقوات التي دافعت عن الوطن بشجاعة وأظهرت عزما قويا.

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