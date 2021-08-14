محافظ كربلاء يتولى ادارة بلدية المحافظة (وثيقة)

2021/08/14 | 15:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم

الخطابي، السبت، ان تكون ادارة مديرية

بلدية كربلاء من قبله بشكل مباشر

وادارتها من موقع ادنى مع الحفاظ على

كامل الهيكلية الادارية والفنية في

الدائرة، لكون كربلاء المقد

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