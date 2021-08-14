2021/08/14 | 15:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حدد رئيس مجلس الخدمة العامة محمود التميمي، السبت، موعد إطلاق استمارة التوظيف.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال التميمي خلال برنامج تلفزيوني يقدمه الزميل حيدر محمد وتابعه "ناس"، إن "اطلاق استمارة التوظيف للفئات المشمولة بقانون الموازنة العامة حال وصول الدرجات الوظيفية وتخصيصها المالي".

وأضاف أن "استمارة التوظيف للعلوميين ستطلق خلال الشهر الجاري".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس الخدمة العراقي يحدد موعد إطلاق استمارة التوظيف) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس الخدمة العراقي يحدد موعد إطلاق استمارة التوظيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).