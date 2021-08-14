أمين بغداد: سنجعل من مشروع إعمار مدينة الصدر الأنموذج الحقيقي لتطوير العاصمة

2021/08/14 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اكدت امانة بغداد، اليوم السبت، انها ستجعل مدينة الصدر نموذجا للتطوير في مشروع نهضة بغداد.

وقال امين بغداد علاء معن خلال تفقده مشروع تطوير احد شوارع مدينة الصدر الذي تم المباشرة به بالتعاون مع سرايا السلام، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "اعمال تطوير شارع الفلاح هو الانطلاقة الحقيقية في ان تكون مدينة الصدر هي النموذج في نهضة بغداد".

واضاف "سنجعل من مشروع اعمار مدينة الصدر النموذج الحقيقي لتطوير العاصمة بغداد".

يذكر ان امانة بغداد أعلنت قبل اسبوعين عن البدء بإعمار شارع الفلاح في مدينة الصدر، فيما أشادت بدور سرايا السلام في دعم جهودها بإعادة تأهيل المدينة.

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