2021/08/14 | 15:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقت السفارة التركية في العاصمة بغداد، السبت، معلومات عن وجود محاولات لاستهدافها من قبل بعض الجماعات المناهضة لها.

ونقلت وسائل اعلام عربية عن مصدر أمني مطلع، (14 اب 2021)، قوله إن "السفارة أرسلت برقية عاجلة إلى السلطات العراقية تطلب فيها تعزيز الإجراءات الأمنية حولها لمنع أي استهداف أو هجوم قد يطالها".

وأضاف، أن "المسؤولين في السفارة يتحدثون عن امتلاكهم معلومات بوجود محاولات من قبل جماعات لم يسمها- لاستهدافها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برقية عاجلة من السفارة التركية للاجهزة الامنية العراقية.. ماذا يحصل؟) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برقية عاجلة من السفارة التركية للاجهزة الامنية العراقية.. ماذا يحصل؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).