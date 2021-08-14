القبض على مسافرين إلى هاواي بتهمة تزوير بطاقات التطعيم ضد كورونا

2021/08/14 | 15:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقي القبض على اثنين من زوار هاواي من البر الرئيسي للولايات المتحدة، الأحد، بتهمة تزوير بطاقات التطعيم ضد كوفيد-19، حسبما نشره حاكم ولاية هاواي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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