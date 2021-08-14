الفيضانات تودي بحياة 40 شخصاً شمال تركيا

2021/08/14 | 16:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقي 40 شخصاً مصرعهم جراء الفيضانات التي تجتاح منذ يوم الأربعاء الماضي ثلاث محافظات بشمال تركيا، حسبما أعلنت السلطات التركية اليوم السبت.

وذكرت إدارة الطوارئ التركية (أفاد) في بيان أن الفيضانات أودت بحياة 34 مواطناً في محافظة كاستامونو و6 مواطنين في سينوب.



وأضاف البيان أن 9 أشخاص مازالوا يتلقون العلاج في عدة مستشفيات.



وتسببت السيول في تدمير بنايات سكنية وطرق وعدة جسور هامة في كاستامونو وبارتين، وتسببت في عزل مئات الأشخاص في عدة بلدات.

وقد استمرت صباح اليوم السبت أعمال فرق الإغاثة في المناطق المتضررة.



ولا توجد بيانات رسمية حول عدد المفقودين، ولكن قناة (إن تي في) التركية أشارت، نقلاً عن مصادر من (أفاد)، إلى تلقي معلومات تفيد بوجود أكثر من ألف شخص مفقود.

وقد تم إجلاء أكثر من 1700 شخص براً وعلى متن مروحيات ونقلوا مؤقتاً إلى مساكن للطلبة في المنطقة.



ونشرت أجهزة الطوارئ التركية فريقاً مؤلفاً من 2500 شخص للقيام بعمليات البحث والإغاثة، بالاستعانة بـ313 مركبة و9 مروحيات و30 قارباً.

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