إيران تتهم بريطانيا بابتزازها

2021/08/14 | 16:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زعم مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقغي، إن بريطانيا تحاول ابتزاز إيران في قضية تسديد ديونها لإيران عن الأموال الإيرانية المحتجزة بشكل غير قانوني منذ أكثر من 40 عاماً.

وفي تغريدة له على تويتر اليوم السبت رداً على رئيس الوزراء البريطاني كتب عراقجي بحسب الوكالة الإيرانية الرسمية، إن بريطانيا تحاول ابتزاز إيران في تسديد ديونها لطهران عن الأموال الايرانية المحتجزة بشكل غير قانوني، وأكد مساعد الخارجية الايرانية أن إيران لن تسمح بهذا مطلقاً.

وفي تغريدة اخرى على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الجمعة قال عراقجي مخاطباً وزير الخارجية البريطاني: السيد دومينيك روب؛ إنك تعلم قبل أي شخص آخر بانه تم الاتفاق على الإفراج عن 10 سجناء –من ضمنهم انوشة آشوري- قبل عدة اسابيع إلا أن أصدقاءكم في واشنطن عرقلوا ذلك.

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