الصحة تسجل 7610 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 10078 حالة للشفاء

2021/08/14 | 16:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 7610 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 10078 شخصا للشفاء".وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 65 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 26210".

وسجلت وزارة الصحة أمس 75 حالة وفاة و 9967 إصابة بفيروس كوورونا.

الموقف الوبائي لليوم السبت بجميع محافظات العراق

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