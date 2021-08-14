أبوظبي تُعدل إجراءات سفر المواطنين والمقيمين واستقبال الوافدين خلال ساعات

2021/08/14 | 16:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي- مباشر: أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة ‫كورونا في إمارة أبوظبي‬ تحديث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين والزوار القادمين إلى إمارة أبوظبي من خارج الدولة على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من يوم غد الأحد 15 …

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