خبراء أمنيون: دعم التحالف في العمليات العسكرية الأخيرة تحول الى مهمة الدعم الإضافي

2021/08/14 | 16:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واكد خبراء امنيون ان دعم التحالف الدولي في العمليات العسكرية الأخيرة تحول الى مهمة الدعم الإضافي نحو القيام بعمليات ناجحة خاصة من مناطق الفراغ الأمني.

وأشار الخبراء الى ان تقديم دعم ومشورة التحالف الدولي للقوات العراقية يمثل اسنادا كبيرا لإحراز الهزيمة الكاملة بعناصر داعش والعصابات الخارجة عن القانون، فيما اعربوا عن خشيتهم من انسحاب أميركي غير مدروس ومن دون استشارة القادة الأمنيين وتأثيره على العمليات المستمرة في مختلف انحاء العراق كما شدد الخبراء الامنيون على ضرورة تعاون العراق في هذه المرحلة مع دول التحالف الدولي، خاصة في ظل الاحداث التي تشهدها أفغانستان.

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