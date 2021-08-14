العراق.. انقطاع المياه عن غرب بغداد بعد استهداف أبراج الكهرباء

2021/08/14 | 16:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقطعت المياه السبت في منطقة الكرخ وهو الجزء الغربي من العاصمة العراقية بغداد بشكل كامل إثر توقف محطات المياه عن العمل بسبب عمل تخريبي طال أبراج الكهرباء المغذية لها، على ما أفاد بيان رسمي.

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