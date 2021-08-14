منع سير الدراجات النارية في الموصل

2021/08/14 | 16:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قررت قيادة شرطة نينوى، اليوم السبت، منع سير الدراجات النارية في مدينة الموصل.وذكر بيان للقيادة، أنه “بناء على توجيهات محافظ نينوى تقرر منع سير الدراجات النارية في شوارع مدينة الموصل اعتباراً من يوم غدٍ الاحد”.واشار البيان الى أنه “سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين”.0 Facebook 0 Twitter 0 Facebook-messenger 0 Viber […]

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