ناقش ضريبة رواتب الموظفين.. المالية تحتضن مؤتمراً حول الضرائب والاستقطاعات

2021/08/14 | 16:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مؤتمر إصلاح النظام الضريبي في

العراق، اليوم السبت، خارطة طريق تنفيذ

الخطة الإصلاحية والتطويرية للسياسة

الضريبية.

وقالت وزارة المالية في بيان، تلقته

وكالة نون الخبرية، إنه "انطلقت اليوم

أعمال مؤتم

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