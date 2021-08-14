العتبة الحسينية تعلن تدشين طريقة حديثة لتنقية الهواء وطرد الفيروسات ومراقبة الأكسجين

2021/08/14 | 16:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة الحسينية المقدسة، السبت،

عن تدشين طرق علمية حديثة لتنقية الهواء

وتوفير أفضل الاجواء داخل مرقد الامام

الحسين (عليه السلام).

وقال مسؤول شعبة التبريد التابعة لقسم

المشاريع الهندسية والفنية،

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