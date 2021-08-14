الموقف الوبائي في العراق: أكثر من 7600 إصابة جديدة

2021/08/14 | 16:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 آب 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت في عموم المحافظات العراقية 7610 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 10078 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 65 مصاباً خلال المدة المذكورة".

وبينت الوزارة، أن "أعداد الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات المضادة للفيروس منذ انطلاق حملات التلقيح في عموم المحافظات العراقية ولغاية اليوم، بلغ 2503335 شخصاً".

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