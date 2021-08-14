الموارد المائية تحدد سبب نفوق الأسماك في عمود المصب العام

2021/08/14 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حددت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، سبب نفوق الأسماك في عمود المصب العام.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم )، انه "نتيجة لورود معلومات بحدوث حالة رمي مواد سامة من قبل مجهولين لغرض الصيد الجائر في عمود المصب العام وورود أسماك نافقة في عمود المصب العام تم التحرك وبصورة عاجلة من قبل كوادر دائرة المصب العام في بحيرة الدلمج وإدارة فرع الديوانية للسيطرة على الحالة ومنع انتشار المواد السامة داخل البحيرة وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة والمتمثلة بغلق بوابات ناظم التغذية بالكامل لمنع دخول المواد السامة الى داخل البحيرة وفتح بوابات الناظم القاطع الرئيسي لعمود المصب العام بشكل كامل لأمرار السموم وتشتيتها بأتجاه عمود المصب العام كما تم اعلام القوة الأمنية الخاصة بحماية هور الدلمج و اجراء كشف مشترك مع مسؤول سيطرات قوة الحماية على عمود المصب وقناة التغذية وتبين وجود نفوق للأسماك الصغيرة والمتوسطة الحجم".

وأضافت انه "تم أخذ عينات(نماذج) للمياه من عمود المصب وقناة التغذية وسيتم ارسالها الى مديرية بيئة القادسية لاجراء الفحوصات المختبرية عليها لمعرفة تركيز ونوعية المواد السمية"، مبينا ان " كوادر دائرة المصب العام تتابع رصد مثل هكذا حالات واتخاذ الأجراءات اللأزمة وبالتنسيق مع القوات الامنية المتواجدة".

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