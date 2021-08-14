2021/08/14 | 16:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، انها من خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات الأمنية في منفذ ميناء أم قصر الأوسط، تمكنت من ضبط حاويتين معدة للتهريب.وأوضحت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعد الكشف والتدقيق تبين وجود اصباغ منتهية الصلاحية ودراجات نارية ممنوعة من الاستيراد ومخبأة خلف المواد …

ظهرت المقالة إحباط تهريب حاويتين محملتين بمواد مخالفة في أم قصر أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط تهريب حاويتين محملتين بمواد مخالفة في أم قصر) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط تهريب حاويتين محملتين بمواد مخالفة في أم قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).