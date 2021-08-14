2021/08/14 | 16:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت السلطات الإيرانية، أنها قررت إغلاق جميع المؤسسات الحكومية والتجارية لمدة 5 أيام ابتداءً من الأسبوع المقبل، للسيطرة على كورونا.وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا علي رضا رئيسي في تصريح صحفي، انه سيتم منع السفر بين جميع المدن من الساعة 12 ظهر غد الأحد ولغاية يوم الجمعة المقبل، لافتا الى …

ظهرت المقالة إيران تفرض الإغلاق التمام للسيطرة على كورونا أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تفرض الإغلاق التمام للسيطرة على كورونا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تفرض الإغلاق التمام للسيطرة على كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).