الدفاع المدني تنقذ حيوانات وتخمد حريقاً في الأعظمية

2021/08/14 | 16:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت فرق الدفاع المدني من انقاذ عدد كبير من حيوانات الزينة بالتزامن مع عمليات اخماد نيران حريق اندلعت داخل متجر لبيع الحيوانات مشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني في شارع المشاتل بمنطقة الاعظمية في بغداد.وأوضحت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى …

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