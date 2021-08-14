الصحة تسجل اليوم اعلى معدل شفاء من كورونا في عموم مناطق العراق

2021/08/14 | 16:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ سجلت وزارة الصحة(7610) اصابة جديدة بفيروس كورونا و(10078) حالة شفاء و (65)حالة وفاة ، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في عموم مناطق العراق ./انتهى ح

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