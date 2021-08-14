السفارة العراقية في سوريا تعلن القبض على قاتل المواطن العراقي بريف دمشق

2021/08/14 | 16:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت السفارة العراقية في سوريا القبض على قاتل المواطن العراقي ( مازن راضي ) الذي لقي مصرعه الأسبوع الماضي في منطقة جرمانا بريف دمشق .و ذكر القائم المؤقت باعمال السفارة ياسين الحجيمي في بيان للسفارة ، انه " وبعد متابعة حثيثة تم القبض على قاتل المواطن العراقي مازن راضي ، الذي لقي مصرعه الأسبوع الماضي في منطقة جرمانا في ريف دمشق ".وكان قد عُثر على جثة المواطن العراقي داخل شقته في منطقة جرمانة بريف دمشق الاسبوع الماضي./انتهى5

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