قوة مشتركة تنفذ عملية أمنية شرق تلعفر

2021/08/14 | 16:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفذت قوة مشتركة من اللواء 53 بالحشد الشعبي واللواء 73 بالجيش، اليوم السبت، عملية أمنية مشتركة شرق قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.واضافت مديرية الاعلام في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه […]

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