ماذا يوجد داخل حقيبتكِ؟ - دينا سليم حنحن

2021/08/14 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دينا_سليم_حنحن دينا سليم حنحن - أسترالياجمعتُ المشاهد وتقديراتي غير المؤكدة عندما كنتُ في طريقي إلى محطة القطار، قادني فضولي إلى ما قد تحمله المرأة داخل حقيبتها.



إن حملت مسدسًا، تكون قد أصبحت مشروع قاتلة.



وإن حملت بخاخًا منومًا، تكون على استعداد للدفاع عن نفسها، الأوضاع لم تعد آمنة.



وإن حملت في حقيبتها رسالة مُعنونة، دليل على حرصها على استمرارية تقاليد، وعادات قديمة وجميلة، متخلية عن رسائل الانترنيت.



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