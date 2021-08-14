2021/08/14 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نصير_عواد ظننّا، لسذاجتنا، ان مصطلح الداخل-الخارج قد انتهت مدة صلاحيته، أو على الأقل تراجع حضوره نتيجة احزان وكوارث متلاحقة ما انفكت تُلهي العراقييّن وتُنسيهم ما حدث بالأمس القريب، لحين سماع أصوات لمناضلين في حزبٍ مشهود له بالوطنيّة والأمميّة، تلهج بثنائية "شيوعيّو الداخل-شيوعيّو الخارج".



المعروف عن مصطلح "الداخل-الخارج" الذي جرى ربطه على عجالة بأشخاصٍ قد غادروا العراق نتيجة الحروب والحصار، كانت جذوره قد نش ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيوعيّو الداخل شيوعيّو الخارج! - نصير عواد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شيوعيّو الداخل شيوعيّو الخارج! - نصير عواد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).