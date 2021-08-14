الموارد المائية توضح بشأن نفوق الأسماك في بحيرة الدلمج

2021/08/14 | 16:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، توضيحاً بشأن نفوق الأسماك في بحيرة الدلمج، مشيرة إلى غلق بوابات ناظم التغذية بالكامل لمنع دخول المواد السامة.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “نتيجة لورود معلومات بحدوث حالة رمي مواد سامة من قبل مجهولين لغرض الصيد الجائر في عمود المصب العام …

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