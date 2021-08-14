رأي.. حبيب الملا يكتب لـCNN عن تنازع القوانين الاتحادية والمحلية بشأن هتك العرض بالرضا بالإمارات

2021/08/14 | 17:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مؤخرًا المحكمة الاتحادية العليا - دائرة النقض الجزائي - في الطعن رقم 470/2021 حكماً برفض طعن تقدمت به متهمة وتأييد الحكمين الصادرين من المحكمة الاتحادية الابتدائية والمحكمة الاتحادية الاستئنافية في إمارة الشارقة.

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