2021/08/14 | 17:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، عن مساع لتطبيق نظام الأتمتة الإلكترونية لتسهيل دخول العجلات إلى العراق، فيما بينت ان النظام الالكتروني سيحدد السرعة في الطرق الخارجية والداخلية في بغداد.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مساع لتطبيق الأتمتة الإلكترونية لتسهيل دخول العجلات الى البلاد المركز الخبري الوطني.

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