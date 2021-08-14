الفقر في العراق.. ازدياد المعلادت وغياب الحلول وعدالة توزيع الثروة

2021/08/14 | 17:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة الاتحادية غير قادرة على اتخاذ إجراءات اقتصادية لمواجهة الفقر.

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