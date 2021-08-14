إحباط عملية تهريب عملات أثرية من سوريا

2021/08/14 | 17:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أحبطت السلطات التركية، عملية تهريب 2533 من قطع العملة الأثرية في بوابة جيلوة غوزو الحدودية مع سوريا.وقالت وزارة التجارة التركية، ان “الفرق التابعة لمديرية مكافحة التهريب والمخابرات الجمركية في بوابة جيلوة غوزو بمنطقة ريحانلي في ولاية هطاي، أخضعت شاحنة مشتبه فيها إلى فحص أشعة”، لافتة الى ان “الفرق أجرت عملية تفتيش …

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