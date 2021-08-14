2021/08/14 | 17:08 - المصدر: عين العراق

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الامن

السبت 14 أغسطس 2021 | 04:54 مساءً | عدد القراءات : 12

سقوط صاروخ كاتيوشا جنوب الموصل

افاد مصدر أمني، السبت، بسقوط صاروخ كاتيوشا في قضاء الحضر جنوب الموصل.

وقال المصدر، إن"صاروخ كاتيوشا سقط في قضاء الحضر جنوب الموصل، من الجهة الجنوبية الغربية للقضاء".

وأضاف وليد، أن"الصاروخ لم يسفر عن وقوع إصابات".

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