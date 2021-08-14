المرور تكشف عن نظام جديد لفرض الغرامات

2021/08/14 | 17:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، عن مساع لتطبيق نظام الأتمتة الإلكترونية لتسهيل دخول العجلات إلى العراق.وقال مدير المرور العام اللواء طارق إسماعيل في تصريح للوكالة الرسمية،إن “العمل سيبدأ قريباً بنظام الأتمتة والرادارات والجباية الالكترونية من قبل وزارة الداخلية، وهذا يعني فرض غرامات عن طريق 4 وسائل هي النظام الالكتروني والتصوير والكاميرات والرادارات […]

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