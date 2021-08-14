الصحة العالمية تصدر توضيحات هامة بشأن الإصابة بكورونا بعد التلقيح

2021/08/14 | 17:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت دكتور كاثرين أوبراين، رئيس قسم

المناعة بمنظمة الصحة العالمية، بأنه

من الممكن أن يصاب من حصل على جرعة أو

جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

بعدوى كوفيد-19، وأنه لا يوجد لقاح في

العالم يؤمن حماي

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