مصدر يبين طبيعة دوي انفجار سُمع شمالي بغداد

2021/08/14 | 17:18 - المصدر: السومرية نيوز

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بين مصدر أمني، اليوم السبت، طبيعة صوت الانفجار الذي سمُع شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "دوي الانفجار الذي سمع قبل قليل ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، كان عبارة عن تفجير مسيطر عليه لعبوة ناسفة تم العثور عليها خلال العمليات التي انطلقت فجر اليوم".

وانطلقت قوات أمنية مشتركة، صباح اليوم السبت، بعملية أمنية واسعة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد للقضاء على فلول داعش.

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