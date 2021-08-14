رادارات وكاميرات.. المرور تتحدث عن آلية عمل جديدة بشأن الغرامات ودخول المركبات

2021/08/14 | 17:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية المرور العامة، السبت، عن مساع لتطبيق نظام الأتمتة الإلكترونية لتسهيل دخول العجلات إلى العراق.

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وقال مدير المرور العام اللواء طارق إسماعيل لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العمل سيبدأ قريباً بنظام الأتمتة والرادارات والجباية الالكترونية من قبل وزارة الداخلية، وهذا يعني فرض غرامات عن طريق 4 وسائل هي النظام الالكتروني والتصوير والكاميرات والرادارات الموجودة بالشارع"، مبينا أن "النظام الالكتروني سيحدد السرعة في الطرق الخارجية والداخلية في بغداد".

ولفت من جانب آخر إلى أن "هناك دراسة ومقترح عمل في مواقع المنافذ الحدودية لتسجيل السيارات عن طريق ادخال الرقم ويتم إرسالها الى وزارة الداخلية ليتم رفعها"، مشيرا إلى أن "هناك إجراءات لتسهيل دخول السيارات حيث لا تدخل بفحص مؤقت وإنما تدخل مسجلة بعد أن تمت تهيئة كاملة على أساس التجربة".

وأضاف، أن "الإجراءات ستطبق بمنفذ حدودي مع الأردن وآخر بين العراق والكويت عن طريق ادخال الرقم ويتم تسجيلها مباشرة وهذا الاجراء سيسهل على المواطن تسجيل السيارات"، مؤكدا أن "هناك مشروعا وطنيا سيتم العمل بها مع إقليم كردستان لتوحيد الارقام، المعمول بها في الاقليم والاجازة الدولية من خلال أخذ الشكلية وسيتم اصدارها من قبل المرور العامة".

وفيما يتعلق باللوحات بين مدير المرور العامة، أنه "سيكون هناك خط انتاجي في العراق لتسجيل اللوحات، بالاضافة الى معمل متكامل في بغداد ليتم التخلص من روتين تأخير اجراءات تسجيل الارقام".

وأوضح أنه "ستطبق إجراءات استراتيجية لمنح الاجازة وإجراء الفحص الطبي صباحاً ومساءً"، مبينا أن "هناك تعاونا مع وزارة الصحة بتشكيل مفارز طبية داخل مواقع التسجيل في المحافظات حيث تمت المباشرة منذ اكثر من شهرين لتسهيل اجراءات التسجيل للمواطنين".

وفيما يخص ملف السيطرات أكد إسماعيل أن "هناك تعاوناً مع جهاز مكافحة الإرهاب لتطبيق الأمر الديواني 178 لرفع السيطرات غير الضرورية وفتح الطرق"، لافتا إلى أن "مرآب المتجاوزين ليس من اختصاص المرور العامة بل امانة بغداد".

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