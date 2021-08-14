2021/08/14 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، انطلاق عملية تمشيط غرب الحضر بحثا عن مطلقي الصواريخ.

وذكر بيان للحشد، تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من اللواءين 44 و45 بالحشد الشعبي نفذت اليوم، عملية تمشيط غرب قضاء الحضر بمحافظة نينوى بحثا عن مطلقي صواريخ الكاتيوشا".

وكانت فلول "داعش" الإرهابي قد استهدفت في وقت سابق من اليوم السبت، قضاء الحضر بصاروخ كاتيوشا.

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