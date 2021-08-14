العراق يضع نظاما جديدا للغرامات

2021/08/14 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، عن مساع لتطبيق نظام الأتمتة الإلكترونية لتسهيل دخول العجلات إلى العراق.

وقال مدير المرور العام اللواء طارق إسماعيل، بحسب الوكالة الرسمية، إن "العمل سيبدأ قريباً بنظام الأتمتة والرادارات والجباية الالكترونية من قبل وزارة الداخلية، وهذا يعني فرض غرامات عن طريق 4 وسائل هي النظام الالكتروني والتصوير والكاميرات والرادارات الموجودة بالشارع"، مبينا أن "النظام الالكتروني سيحدد السرعة في الطرق الخارجية والداخلية في بغداد".

ولفت إلى، أن "هناك دراسة ومقترح عمل في مواقع المنافذ الحدودية لتسجيل السيارات عن طريق ادخال الرقم ويتم ارسالها الى وزارة الداخلية ليتم رفعها"، مشيرا الى أن "هناك اجراءات لتسهيل دخول السيارات حيث لا تدخل بفحص مؤقت وإنما تدخل مسجلة بعد أن تمت تهيئة كاملة على أساس التجربة".

وأضاف، أن "الاجراءات ستطبق بمنفذ حدودي مع الأردن وآخر بين العراق والكويت عن طريق ادخال الرقم ويتم تسجيلها مباشرة وهذا الاجراء سيسهل على المواطن تسجيل السيارات"، مؤكدا أن "هناك مشروعا وطنيا سيتم العمل بها مع اقليم كردستان لتوحيد الارقام، المعمول بها في الاقليم والاجازة الدولية من خلال أخذ الشكلية وسيتم اصدارها من قبل المرور العامة".

وفيما يتعلق باللوحات بين مدير المرور العامة، أنه "سيكون هناك خط انتاجي في العراق لتسجيل اللوحات، بالاضافة الى معمل متكامل في بغداد ليتم التخلص من روتين تأخير اجراءات تسجيل الارقام".

وأوضح أنه "ستطبق إجراءات استراتيجية لمنح الاجازة وإجراء الفحص الطبي صباحاً ومساءً"، مبينا أن "هناك تعاونا مع وزارة الصحة بتشكيل مفارز طبية داخل مواقع التسجيل في المحافظات حيث تمت المباشرة منذ اكثر من شهرين لتسهيل اجراءات التسجيل للمواطنين".

وفيما يخص ملف السيطرات أكد إسماعيل أن "هناك تعاوناً مع جهاز مكافحة الإرهاب لتطبيق الأمر الديواني 178 لرفع السيطرات غير الضرورية وفتح الطرق"، لافتا إلى أن "مرآب المتجاوزين ليس من اختصاص المرور العامة بل امانة بغداد".

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