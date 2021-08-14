ذي قار تشكل مكتب تشغيل خاص بحقل أريدو

2021/08/14 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن محافظ ذي قار، احمد غني الخفاجي، اليوم السبت، تشكيل مكتب تشغيل خاص بحقل اريدو النفطي لضمان توزيع فرص العمل.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الخفاجي استقبل وفدا من اهالي المناطق المحيطة بحقل اريدو النفطي في المحافظة برئاسة النائب، حسين الفايز، لبحث ملف توفير فرص عمل لابناء هذه المناطق".

وقال الخفاجي بحسب البيان إن "الاجتماع ناقش اهمية توفير بيئة العمل المناسبة للشركات العاملة في هذه الحقول، وكذلك امكانية تشغيل ابناء هذه المناطق في الاعمال الاولية لهذه المشاريع".

وأشار إلى أن "هناك توجه لتشكيل مكتب تشغيل خاص بالحقل بالتنسيق مع شركة نفط ذي قار، لضمان تحقيق العدالة وتوزيع فرص العمل وتقرر اشراك ممثلين عن هذه المناطق في المكتب حال تشكيله".

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