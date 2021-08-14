أمين بغداد: اعمال تطوير شارع الفلاح هو الانطلاقة الحقيقية في ان تكون مدينة الصدر هي النموذج في نهضة بغداد

2021/08/14 | 17:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد امين بغداد المعمار علاء معن، ان شارع الفلاح بمدينة الصدر سيشكل علامة بارزة من حيث التطوير والتأهيل والتصاميم الهندسية المميزة .وشدد معن خلال اطلاعه على اعمال التطوير الجارية في شارع الفلاح على اهمية اتباع افضل المواصفات الفنية باشراف شركة ابن رشد الفاحصة مثمناً دعم واسناد اهالي المدينة لجهود الاعمار والتطوير .وقال:" ان امانة بغداد شرعت بتطوير شارع الفلاح وسيكون احد العلامات البارزة في مدينة الصدر من ناحية التأهيل والتطوير ، مشيراً الى ان " هناك تصاميم هندسية مميزة لهذا الشارع اذ سيشمل زراعة عدد من اشجار النخيل للدلالة على اسمه وبحلة تصميمية جديدة تليق باهلنا بمدينة الصدر ".واكد امين بغداد:" ان هذا الشارع باكورة انطلاق اعمال تطوير واقع مدينة الصدر ".وتابع:" ان هناك العديد من المشاريع التي ستنطلق هذا الشهر ، مبينا ان العمل يجري حاليا على تطوير (٧) مواقع في مدينة بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة وهناك (١٠) مواقع أخرى سيباشر العمل بها في الاسبوع القادم ".وبين:" ان مدينة الصدر احدى المدن المهمة التي نسعى لتطويرها بالتعاون مع أهلها ومحبيها وسيلاحظ المواطنون الواقع المغاير لها"./انتهى7

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