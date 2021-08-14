العراق يتسـلم أكثر من 500 ألف جرعة من لقاح (فايزر) المضاد لكورونا

2021/08/14 | 17:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تسلمت وزارة الصحـة أكثر من (500) ألف جرعة من لقاح (فايزر) المضاد لفايروس كورونا من نظيرتها الامريكية ، في سياقِ الشراكة المتواصلة بين الولايات المتحدة والشعب العراقي.وذكرت السفارة الامريكية ، في بيان صحفي ، ان " هذه اللقاحات سُلّمت من خلال مبادرة (كوفاكس) بالتنسيق مع كُلّ من منظمة الصحة العالمية وصندوق الطوارئ الدولي للأطفال التابع للأمم المتحدة (اUNICEF) وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي (CEPI) والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (Gavi) ".واوضحت ان " الولايات المتحدة قدّمت(503,100) جرعة من اللقاح كتبرع للعراق، ما يعكس التزاما بالجهود المشتركة لمكافحة جائحة كورونا"، مبينة إن " هذا الالتزام واحدٌ من عدة التزامات تعهدنا بها خلال الجلسة الأخيرة ضمن الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق والتي عُقدت في العاصمة واشنطن في الفترة من 23 إلى 26 تموز ".وقدّمت الولايات المتحدة أكثر من (60) مليون دولار للعراق لمكافحة جائحة كورونا من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).وقال السفير الامريكي مايك تولر ، "تفتخر الولايات المتحدة بشراكتها مع الشعب العراقي للمساعدة في إنقاذ الأرواح وهزيمة فايروس كورونا.معاً، سنواصل بناء عالم أكثر أمناً وتحصيناً ضد خطر الأمراض المعدية".واضاف ، خلال لقائه الوكيل الفني لوزارة الصحة المكلف بادارة الوزارة هاني العقابي ، " يساعد تسليم اللقاحات هذا في تحقيق خطة البيت الأبيض العالمية لتوزيع اللقاحات التي أُعلن عنها في 3 حزيران 2021، وأعطت الأولوية لتسليم جزء من اللقاحات للعراق ، وكما وعد الرئيس بايدن، تُشارك الولايات المتحدة اللقاحات مع العراق والعديد من الدول الأخرى بُغية إنقاذ الأرواح وقيادة العالم نحو القضاء على الجائحة"./انتهى5

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