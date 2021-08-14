2021/08/14 | 17:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أنهت عروس مصرية في العشرين من عمرها، حياتها، بعد تناولها حبة ما يُسمى بـ ”حفظ الغلة“، شديدة السمية، وذلك بعد إجبارها على الزواج دون رغبتها.وتلقت الأجهزة الأمنية في مصر، اليوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “حبة” تقتل عروسا بعد إجبارها على الزواج المركز الخبري الوطني.

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