لا جدوى يا هالا الدموع …….. - منصور الريكان

2021/08/14 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان أسمعتِ ما قالَ المبشّرُ في المساءْمنْ يحمل التأريخَ يخلدُ بالبقاءْأسمعتِ صوتَ نذيرهمْ وبِلا انتظارْقالَ اكتبوا صورَ المجاعةِ والعناءْهلْ تذكرينَ إنّا انتشرنا كلّنافي المسجدِ الأموي أبن العاص جاءْرسمَ الغوايةَ في عيونِ أحبتيْوسما يدققُ في مزاراتِ الأباءْحين انتشلنا أسمهمْ قالوا لنا أبقوا هنا لا تصرخوا حبَّ الدعاءْهالا العيونُ تجمعتْ وتكسرت ......





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