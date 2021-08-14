تحطم طائرة إطفاء روسية في تركيا.. وعلى متنها طاقم مكون من 8 أفراد

2021/08/14 | 17:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحطمت طائرة إطفاء روسية على متنها طاقم من ثمانية أفراد أثناء هبوطها بالقرب من مدينة أضنة بجنوب تركيا، السبت.

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