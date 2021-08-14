النجف تصدر حزمة من التوجيهات الخاصة بالزيارة الاربعينية

2021/08/14 | 17:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدر النائب الاول لمحافظ النجف الاشرف، هاشم الكرعاوي، اليوم السبت، حزمة من التوجيهات الخاصة بالزيارة الاربعينية للامام الحسين (ع) في النجف الاشرف.وذكر بيان لمكتبه، تلقاه “المركز الخبري الوطني، ان “ذلك […]

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