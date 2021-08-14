2021/08/14 | 17:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحتضن العاصمة بغداد قمة لدول جوار العراق الإقليمي نهاية آب الجاري، بهدف مناقشة قضايا سياسية واقتصادية ومناخية.

وقال الناطق باسم الحكومة حسن ناظم، إن المؤتمر سيركز على الدور الدبلوماسي للعراق وتحقيق التفاهمات مع دول المنطقة، وتعزيز الاستقرار في بلدان المنطقة والجوار.

كما سيركز المؤتمر على تنشيط الجانب الاقتصادي وادامة الشراكات الاقتصادية مع دول الجوار ومجلس التنسيق العراقي السعودي في مجال الكهرباء والبتروكيمياويات وبناء المدارس ومشاريع التعليم والزراعة والثقافة، وأشار ناظم الى أن القمة ستخرج بقرارات مهمة تتعلق بالمجال الاقتصادي وأخرى تتعلق في التغير المناخي والاحتباس الحراري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترقب لقمة دول الجوار في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترقب لقمة دول الجوار في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).