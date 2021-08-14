2021/08/14 | 17:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة: وصول 503 آلاف جرعة من لقاح فايزر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: وصول 503 آلاف جرعة من لقاح فايزر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: وصول 503 آلاف جرعة من لقاح فايزر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).