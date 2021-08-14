2021/08/14 | 17:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان "لقد تبلغنا أن طائرة إطفاء روسية أقلعت من أضنة للمشاركة في جهود إخماد حرائق في كهرمان مرعش تعرّضت لحادث".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنقرة وموسكو تعلنان مقتل جميع أفراد طاقم طائرة الإطفاء الروسية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنقرة وموسكو تعلنان مقتل جميع أفراد طاقم طائرة الإطفاء الروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).