2021/08/14 | 17:43 - المصدر: الايام نيوز

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ظهرت المقالة وزارة الصحة: وصول 503 آلاف جرعة من لقاح فايزر الامريكي أولاً على الايام نيوز.

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