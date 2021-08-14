اصابات في نزاع عشائري دموي جنوب العراق

2021/08/14 | 17:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر في شرطة ذي قار، الاربعاء، باصابة 3 أشخاص اثر اندلاع نزاع عشائري في قضاء الشطرة شمال الناصرية.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (14 آب 2021)، ان "نزاعا عشائريا اندلع في قرية (ال رمضان) التابعة لقضاء الشطرة شمال الناصرية، بسبب ثارات عشائرية قديمة حصلت قبل عام".

واضاف، ان "النزاع اسفر عن اصابة 3 اشخاص باطلاقات نارية متفرقة في اجسامهم"، لافتا الى ان "القوات الامنية قامت بتطويق مكان الحادث والقاء القبض على المتسببين باثارة النزاع، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

N.A

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