العراق: ضابط يرفض ازالة تجاوز تابع له ويعتدي على موظفي البلدية

2021/08/14 | 17:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر في شرطة بابل، السبت، باحتجاز ضابط قام بالاعتداء على موظفي البلدية اثناء محاولتهم رفع التجاوزات.

وقال المصدر لـNRT عربية اليوم (14 اب 2021)، أن "ضابطا في الشرطة برتبة مقدم تم احتجازه بعد قيامه بالاعتداء على موظفي البلدية الذين كانوا يقومون بإزالة تجاوز تابع له على أملاك الدولة في شارع ثمانين بوسط الحلة".

وأضاف المصدر؛ أن "قائد الشرطة اللواء علي الشمري أمر بزيادة الحمايات المرافقة لفرق إزالة التجاوزات في الحلة".

و أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إطلاق عملية شاملة "لرفع التجاوزات" على أملاك الدولة في جميع أنحاء البلاد بعد مقتل مدير بلدية كربلاء على يد متجاوز على املاك الدولة.

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